Еще почти 200 зараженных коронавирусом людей появилось в Кузбассе

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Власти назвали свежие данные по заболеваемости COVID-19 в Кемеровской области.

По информации 23 июля, за минувшие сутки еще 195 жителей Кузбасса столкнулись с коронавирусной инфекцией. Так, с начала пандемии в регионе заразились уже 44 441 человек, из которых 41 616 вылечились (196 — за последние 24 часа).


Также стало известно, где проживали пациенты. Больше всего новых случаев выявлено в областном центре.

Кемерово-42, Новокузнецк-31, по 15-Междуреченск и Мыски, Прокопьевск-13, Киселевск-10, по 9-Белово и Осинники, Анжеро-Судженск-8, Ленинск-Кузнецкий-6, по 5-Березовский, Полысаево, Топкинский МО и Яшкинский МР, по 3-Калтан, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО и Промышленновский МО, Тисульский МР-2, — говорится в сообщении властей.

За сутки скончались пятеро ковидных больных, таким образом число умерших в регионе из-за инфекции достигло 935. На текущий момент в Кемеровской области проходят лечение 1 890 человек, еще 14 754 остаются под наблюдением.

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