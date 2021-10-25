Еще одно образовательное учреждение ушло на дистанционное обучение в Новокузнецке

Накануне стало известно, что МБОУ "Гимназия №73" в Новокузнецке полностью перешла на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. Напомним, что в южной столице Кузбасса наблюдается высокий рост заболеваемости COVID-19.

Учеба в дистанционном режиме продлится в гимназии с 25 до 27 октября, сообщают представители учебного учреждения на официальном сайте.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что количество ушедших на дистанционное обучение классов в Кузбассе возросло на 157%.