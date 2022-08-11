Еще одно место отдыха у воды появится в Кемерове

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Кемеровские власти заявили о планах обустроить еще одну зону для отдыха граждан у воды. Открытие нового места запланировано на лето 2023 года.

На просторах Сети жительница Кемеровской области пожаловалась властям на отсутствие разнообразия при выборе мест для купания и отдыха у воды. Женщина также добавила, что строительство аквапарка в областной столице приостановлено.

– Некуда выехать с семьей на выходные. Хотелось бы иметь в регионе место для досуга семьей, – сказала она.

Ответ на обращение последовал от представителя кемеровской администрации. По данным чиновников, в текущий момент уже ведутся работы по благоустройству новой набережной на участке от Кузбасского моста до Кузбасс Арены.

– Проектом предусмотрено устройство зоны отдыха у воды, – следует из сообщения.

Уточняется, что воспользоваться им можно будет уже летом 2023 года.

Да!
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