Еще одно место отдыха у воды появится в Кемерове

На просторах Сети жительница Кемеровской области пожаловалась властям на отсутствие разнообразия при выборе мест для купания и отдыха у воды. Женщина также добавила, что строительство аквапарка в областной столице приостановлено.

– Некуда выехать с семьей на выходные. Хотелось бы иметь в регионе место для досуга семьей, – сказала она.

Ответ на обращение последовал от представителя кемеровской администрации. По данным чиновников, в текущий момент уже ведутся работы по благоустройству новой набережной на участке от Кузбасского моста до Кузбасс Арены.

– Проектом предусмотрено устройство зоны отдыха у воды, – следует из сообщения.

Уточняется, что воспользоваться им можно будет уже летом 2023 года.