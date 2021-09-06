Еще один запрет на продажу алкоголя вступит в силу в Кузбассе

Запрет на розничную продажу алкоголя вступит в силу в регионе из-за Дня трезвости, который будет отмечается на территории России в предстоящую субботу, 11 сентября.

Стоит отметить, что согласно региональному законодательству, приобрести алкогольную продукцию жители Кемеровской области смогут только в заведениях общественного питания. Ранее жители шахтерского края уже пережили несколько ограничений на продажу спиртного в этом году. Речь идет о следующих торжественных днях:

9 мая – День Победы;

– День Победы; 1 июня – Международный день защиты детей;

– Международный день защиты детей; 12 июня – День России;

– День России; 27 июля – День молодежи;

– День молодежи; 1 сентября – День знаний.

При этом торг горячительными напитками оказывался вне закона и в дни, когда в школах проводились выпускные балы и последние звонки для старшеклассников.