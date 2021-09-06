Еще один запрет на продажу алкоголя вступит в силу в Кузбассе

0

Жители Кемеровской области не смогут приобрести алкогольную продукцию в предстоящий выходной день.

Запрет на розничную продажу алкоголя вступит в силу в регионе из-за Дня трезвости, который будет отмечается на территории России в предстоящую субботу, 11 сентября.


Стоит отметить, что согласно региональному законодательству, приобрести алкогольную продукцию жители Кемеровской области смогут только в заведениях общественного питания. Ранее жители шахтерского края уже пережили несколько ограничений на продажу спиртного в этом году. Речь идет о следующих торжественных днях:

  • 9 мая День Победы;
  • 1 июня Международный день защиты детей;
  • 12 июня День России;
  • 27 июля День молодежи;
  • 1 сентября День знаний.

При этом торг горячительными напитками оказывался вне закона и в дни, когда в школах проводились выпускные балы и последние звонки для старшеклассников.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28698

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined