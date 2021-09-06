Еще один запрет на продажу алкоголя вступит в силу в Кузбассе

Запрет на розничную продажу алкоголя вступит в силу в регионе из-за Дня трезвости, который будет отмечается на территории России в предстоящую субботу, 11 сентября.
Стоит отметить, что согласно региональному законодательству, приобрести алкогольную продукцию жители Кемеровской области смогут только в заведениях общественного питания. Ранее жители шахтерского края уже пережили несколько ограничений на продажу спиртного в этом году. Речь идет о следующих торжественных днях:
- 9 мая – День Победы;
- 1 июня – Международный день защиты детей;
- 12 июня – День России;
- 27 июля – День молодежи;
- 1 сентября – День знаний.
При этом торг горячительными напитками оказывался вне закона и в дни, когда в школах проводились выпускные балы и последние звонки для старшеклассников.
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