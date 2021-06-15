Еще один район Кемерова лишился горячей воды

Специалисты приступили к испытаниям теплосетей Кемеровской ТЭЦ. В связи с этим на две недели без горячей воды остались жители части Кировского района Кемерова. Речь идет о домах на улицах Черемховская, Аллейная, Попова, Александрова, Потемкина, Севастопольская, Матросова, Боготольская, Леонова, Тайгинская и Гурьевская.

Также испытания коснуться части горожан, проживающих по улицам Инициативной, Рекордной и Уральской, а также на переулках Рекордный, Ушакова и Леонова.

Следующий этап испытаний пройдет с 12 по 25 июля в оставшейся части Кировского, а также в Заводском и Центральном районах.