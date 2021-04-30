Еще один памятник архитектуры в центре Кемерова начал осыпаться на головы горожан

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Жительница областного центра рассказала, что улица Островского "давно стала опасной". Женщина поделилась кадрами, на которых запечатлена улица, усыпанная кусками штукатурки, которая падает со стен и крыши памятника культурного наследия муниципального значения.

Как рассказала кемеровчанка Полина, пешеходная зона около домов по нечетной стороне улицы Островского в центре города уже не является таковой. Горожанка поделилась фотографиями и видеозаписью многоквартирного дома на улице Островского, 31, где видно, что по части тротуара разбросана упавшая штукатурка.

– Улица Островского – один из последних уголков прекрасной архитектуры первой половины ХХ века в Кемерове. Большинство домов здесь признаны памятниками муниципального значения. Но какой смысл в этом статусе, если дома на Островского рушатся на глазах? – рассказала кемеровчанка VSE42.Ru.

По словам женщины, дома нуждаются в реставрации и капремонте, поскольку "варварское" отношение к архитектурным памятникам — уже вопрос не только культуры, но и безопасности людей.


– Дом Островского, 31 был построен в 1939-1940 года, то есть еще раньше, чем печально известный 27-й дом. Я не удивлюсь, что скоро и это здание развалится, а пока его куски падают на головы прохожих, – рассказала горожанка.

Она надеется, что власти обратят внимание на проблему и наконец займутся сохранением ценных объектов кузбасской столицы.

Напомним, что в марте 2013 года в доме на улице Островского, 27 рухнула башня-бельведер, расположенная над подъездом №10, уничтожив две квартиры. 8 июня 2018 года в подъезде №10 начала рушиться одна из несущих колонн самого дома. После этого подъезд был признали аварийным и расселили. Капитальный ремонт здания все еще не начался.

Фото/видео: VSE42.Ru
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