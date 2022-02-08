Еще один новый спорткомплекс появится в Кузбассе

В Сети жители Мариинска подняли вопрос об отсутствии спортивного центра. По словам горожан, по этой причине возникают неудобства при выборе места для сезонных развлечений.

– Сергей Евгеньевич, прошу за всех Мариинцев, в городе нет ни одного спортивного центра, совсем. В волейбол поиграть комфортно можно за 20 км в Вверх-Чебулах, – прокомментировал кузбассовец.

Вскоре в комментариях на запрос гражданина появился ответ от представителя администрации Мариинского округа. По словам чиновника, по поручению губернатора был разработан проект на строительство спорткомплекса на территории школы, которая расположена на Юбилейной.

Отмечается, что все необходимые документы уже одобрены государственной экспертизой. Строительство запланировано на 2022-2023 годы.