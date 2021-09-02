Еще один кузбасский хоккеист подписал контракт на 12 млн долларов

В этот раз дорогой контракт заключил голкипер родом из Кемеровской области Илья Сорокин. Он составил договор с профессиональным хоккейным клубом "Нью-Йорк Айлендерс", база которого расположена в Элмонте, штат Нью-Йорк, США. Стоит отметить, что его спортсмены за всю историю игр четыре раза становились обладателями Кубка Стэнли.

Информация о переходе 26-летнего куззбасовца в клуб появилась на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

По данным американских СМИ, соглашение рассчитано на три года, за которые он получит 12 млн долларов, пишет gazeta.ru со ссылкой на Sportsnet.

Стоит отметить, что Илья Сорокин в 2018 года в Пхенчхане в составе Олимпийских спортсменов из России стал обладателем золотой награды.