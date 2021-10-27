Еще один крупный ТЦ в Кемерове попал на продажу

Здание ТЦ с современным дизайном выставлено на продажу в областном центре. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте по подбору недвижимости в Сети.

Автор в тексте указал, что общая площадь объекта составляет порядка 1 040 квадратных метров. В настоящий момент здание в Центральном районе города на улице Терешковой, 32А, готово к эксплуатации, однако, частично строение уже сдано в аренду.

Что касается стоимости на недвижимость, то за свои владения собственник запросил у потенциальных покупателей 47 000 000 рублей.

Ранее редакция интернет-журнала Avokado сообщала, что офисное здание с куполом попало на продажу в Кемерове за 64,3 млн рублей.