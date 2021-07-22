Еще один крупный торговый центр закрылся в Кемерове на неопределенный срок

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В столице Кемеровской области прекратил деятельность крупный ТЦ в Ленинском районе города. Редакции AVOKADO удалось узнать причину бессрочного закрытия объекта.

В социальных сетях появилась информация от жителей Кемерова, которые не смогли попасть в торговый центр "Вселенная" на улице Марковцева, 20Б. По их словам, здание было закрыто и полиция никого не пускала внутрь.


В пресс-службе УФССП по Кузбассу журналисту AVOKADO подтвердили, что эксплуатация торгового центра попала под запрет до рассмотрения искового заявления районного прокурора.


Как сообщил редакции AVOKADO источник в правоохранительных органах города, причиной закрытия ТЦ стало нарушение противопожарной безопасности. При этом решение о запрете эксплуатации принято в качестве обеспечительной меры в рамках иска прокурора района на неопределенный срок.


Напомним, в настоящее время остается закрытым еще один крупный торговый центр - "Лапландия". По последним данным, владелец ТЦ уже подал жалобу на решение суда о закрытии объекта.

Да!
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