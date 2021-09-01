Еще один крупный бассейн заработает для кемеровчан в тестовом режиме

Работа бассейна с видом на главную артерию Кузбасса – Томь будет запущена в ближайшее время в тестовом режиме, сообщили представители ледового дворца "Кузбасс" на официальной странице строения в Instagram.

Отмечается, что уже с четверга, 2 сентября, первые гости смогут окунуться в искусственный водоем. Правда, чтобы попасть на плаванье необходимо сделать предварительную запись, поскольку пропускная способность объекта ограничена.

Строение расположено в городе Кемерово по адресу Притомский проспект, 12.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что горожанин обратил внимание на проблемы недавно открытого в областном центре отремонтированного "Лазурного".