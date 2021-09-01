Еще один крупный бассейн заработает для кемеровчан в тестовом режиме

0
Фото:  

С предстоящего четверга, 2 сентября, в городе Кемерово откроется для посещения крупный бассейн в ледовом дворце "Кузбасс".

Работа бассейна с видом на главную артерию Кузбасса Томь будет запущена в ближайшее время в тестовом режиме, сообщили представители ледового дворца "Кузбасс" на официальной странице строения в Instagram.


Отмечается, что уже с четверга, 2 сентября, первые гости смогут окунуться в искусственный водоем. Правда, чтобы попасть на плаванье необходимо сделать предварительную запись, поскольку пропускная способность объекта ограничена.


Строение расположено в городе Кемерово по адресу Притомский проспект, 12.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что горожанин обратил внимание на проблемы недавно открытого в областном центре отремонтированного "Лазурного".

Фото: Instagram / ledoviy_dvorec_kuzbass

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28569

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined