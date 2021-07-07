Еще один кемеровский ТЦ обзавелся пунктом вакцинации от коронавируса

0
Фото:  

В кузбасской столице создали еще один временный пункт вакцинации. Он расположился в крупном торговом центре.

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса сообщили об открытии нового пункта вакцинации, где можно бесплатно привиться от коронавирусной инфекции. Он находится на третьем этаже торгового центра "Летосити" по адресу Московский проспект, 19.


Медики будут ежедневно принимать всех желающих с 10:00 до 21:00.


Также аналогичные пункты вакцинации работают в ТЦ "Север" в Кемерове, ТРЦ "Сити Молл" и ТРЦ "Планета" в Новокузнецке, ТЦ "Сибирский городок" в Белове, ТЦ "Простор" в Прокопьевске, ТЦ "Виктория" и ТЦ "Звезда" в Юрге.


В министерстве подчеркнули, что все пункты соответствуют нормам Минздрава России.


Напомним, за минувшие сутки на территории Кемеровской области коронавирусом заразились более 170 человек. Еще несколько не смогли пережить заболевание и скончались.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26831

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined