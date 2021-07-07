Еще один кемеровский ТЦ обзавелся пунктом вакцинации от коронавируса

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса сообщили об открытии нового пункта вакцинации, где можно бесплатно привиться от коронавирусной инфекции. Он находится на третьем этаже торгового центра "Летосити" по адресу Московский проспект, 19.

Медики будут ежедневно принимать всех желающих с 10:00 до 21:00.

Также аналогичные пункты вакцинации работают в ТЦ "Север" в Кемерове, ТРЦ "Сити Молл" и ТРЦ "Планета" в Новокузнецке, ТЦ "Сибирский городок" в Белове, ТЦ "Простор" в Прокопьевске, ТЦ "Виктория" и ТЦ "Звезда" в Юрге.

В министерстве подчеркнули, что все пункты соответствуют нормам Минздрава России.

Напомним, за минувшие сутки на территории Кемеровской области коронавирусом заразились более 170 человек. Еще несколько не смогли пережить заболевание и скончались.