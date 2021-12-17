Еще один автомобильный мост может появиться в Кемерове

План по модернизации транспортной системы в районе улицы Мичурина от проспекта Ленина до улицы Сибиряков-Гвардейцев уже запущен в разработку. Об этом сообщил глава областного центра Илья Середюк, передает VSE42.Ru.

Отмечается, что на данном участке предусматривается строительство моста через реку Искитимку в сторону Знаменского собора по улице Гагарина. Однако утверждения план на данный момент не получил.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемерова намерены сделать двухстороннее движение на загруженной улице.