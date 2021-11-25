Еще несколько пациентов с COVID-19 умерли в Кузбассе за день

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В Кемеровской области умерли еще несколько человек, зараженных COVID-19. Названы сопутствующие недуги.

Как сообщили власти региона, за день в Кузбассе зафиксировано три случая смерти пациентов с COVID-19. У умерших имелись патологии.

– У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Киселевске, – говорится в сводке за 25 ноября.

Кроме того, сегодня стало известно о 378 новых выявленных случаях заражения.


Всего с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 72 512 случаев COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 3 962 человек, скончались 1 557.

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