Еще несколько пациентов с COVID-19 скончались в Кемеровской области

Власти сообщили о новых умерших пациентах с COVID-19 в Кузбассе. По данным на утро 9 февраля, скончались семь человек.

– У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, нефропатии. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени и болезни крови. Она проживала в Гурьевске.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндобронхита. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, хронического заболевания почек. Он проживал в Междуреченске, – согласно сводке.

На данный момент общее количество смертей в Кемеровской области достигло 1 978. Кузбасские медики также выявили новые случаи заражения коронавирусом. Медицинскую помощь получают 18 143 пациента с диагнозом COVID-19.