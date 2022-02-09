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Еще несколько пациентов с COVID-19 скончались в Кемеровской области

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Заражение коронавирусом закончилось смертью еще для нескольких кузбассовцев за прошедшие сутки.

Власти сообщили о новых умерших пациентах с COVID-19 в Кузбассе. По данным на утро 9 февраля, скончались семь человек.

– У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, нефропатии. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени и болезни крови. Она проживала в Гурьевске.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндобронхита. Он проживал в Прокопьевске.
У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, хронического заболевания почек. Он проживал в Междуреченске, – согласно сводке.

На данный момент общее количество смертей в Кемеровской области достигло 1 978. Кузбасские медики также выявили новые случаи заражения коронавирусом. Медицинскую помощь получают 18 143 пациента с диагнозом COVID-19.

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