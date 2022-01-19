Еще несколько кемеровских маршрутов обзавелись перевозчиками

В конкурсе на обслуживание кемеровского маршрута №244 Шалготарьян – с/з Суховский, на который выделен только один автобус, победила компания "Пассажиравтотранс". Однако стоит отметить, что она стала единственным участником аукциона и не имела конкуренции.

Что касается маршрута № 2 ж/д вокзал – Оптово-розничная ярмарка (всего выделено четыре автобуса), то к его обслуживанию приступит ИП Поповой. В данном случае заказчики имели возможность рассмотреть заявки от еще двух претендентов.

Торги по маршруту № 40 КГМИ – д. п. Комсомольский (десять автобусов) и № 21 д.п. Комсомольский – ж. р. Ягуновский (три автобуса) не состоялись в связи с тем, что никто не захотел браться за дело, не было подано ни одной заявки.