Еще несколько десятков зараженных коронавирусом людей появилось в Кузбассе

По информации на субботу, 5 июня, за минувшие сутки еще 60 жителей Кузбасса столкнулись с коронавирусной инфекцией. Так, с начала пандемии в регионе заразились уже 37 308 человек, из которых 36 006 вылечились (62 — за последние 24 часа).

Также стало известно, где проживали пациенты. Больше всего новых случаев выявлено в областном центре среди 19 муниципалитетов.

— Кемерово – 23, Ленинск-Кузнецкий – 6, Междуреченск – 5, Новокузнецк – 3, Осинники – 3, Прокопьевск – 3, Березовский – 2, Мыски – 2, Таштагольский МР – 2, Юргинский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Полысаево – 1, Юрга – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Мариинский МР – 1, Тисульский МО – 1, Топкинский МО – 1, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

За сутки скончались двое коронавирусных больных, таким образом число умерших в регионе из-за инфекции достигло 734.

На текущий момент в Кемеровской области проходят лечение 568 человек, еще 1 737 остаются под наблюдением.