Еще два пляжа открылись в Кузбассе

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Кузбасские специалисты официально открыли для купания еще два пляжа. На территории беловских объектов проведены все необходимые мероприятия.

В Белове для жителей и гостей города открылись два пляжа. По словам местного градоначальника Алексея Курносова, специалисты заранее обследовали качество воды и песка в зоне отдыха, а также изучили дно водоема. Все показатели оказались в норме.

Пляж и бухта оборудованы спасательными постами. Здесь с 9:00 и до 21:00, а в выходные и жаркие дни до 22:00 работают спасатели и медработники, есть зоны для купания детей, сообщил мэр города в социальных сетях.

К слову, чиновник призвал граждан отказаться от времяпрепровождения на территории "диких" пляжей, где людей подстерегает опасность.

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