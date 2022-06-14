Еще два пляжа открылись в Кузбассе

В Белове для жителей и гостей города открылись два пляжа. По словам местного градоначальника Алексея Курносова, специалисты заранее обследовали качество воды и песка в зоне отдыха, а также изучили дно водоема. Все показатели оказались в норме.

– Пляж и бухта оборудованы спасательными постами. Здесь с 9:00 и до 21:00, а в выходные и жаркие дни до 22:00 работают спасатели и медработники, есть зоны для купания детей, – сообщил мэр города в социальных сетях.

К слову, чиновник призвал граждан отказаться от времяпрепровождения на территории "диких" пляжей, где людей подстерегает опасность.