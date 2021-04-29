Еще десять киосков исчезнут с кемеровских улиц

Согласно документу, опубликованному в четверг, 29 апреля, выпустила постановление "О демонтаже незаконно размещенных объектов", где представлен список объектов некапитального строительства, включающий десять пунктов. Демонтированы будут киоски по следующим адресам:

юго-западнее дома № 19 по ул. Свободы;

севернее дома № 9в по просп. Молодежному;

юго-восточнее дома № 82 по просп. Октябрьскому;

западнее дома № 17 по просп. Октябрьскому;

севернее дома № 107 по просп. Ленина;

ул. Кирова, 41, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101049:6847;

южнее дома № 90 по просп. Ленина;

юго-восточнее дома № 5 по просп. Московскому;

юго-западнее дома № 16 по просп. Октябрьскому;

северо-восточнее дома № 31 по просп. Октябрьскому.

Недавно городские службы уже убрали располагавшуюся рядом со стадионом "Химик" шашлычную.