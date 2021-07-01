Еще больше камер появится на дороге в центре Кемерова

Жители в кузбасской столицы приступили к активному обсуждению новых камер, сообщение о которых появилось на просторах Сети. Так, стало известно о появлении объектов видеофиксации на перекрестке улиц Ленина и Соборной.

– На цирке устанавливают новые камеры. Движение по Ленина в сторону кольца, – указал автор поста в сообществе соцсети.

Стоит отметить, что по мнению некоторых пользователей, камеры в указанном районе города устанавливаются целью выявления нарушителей, которые паркуют автомобили на полосе для общественного транспорта. В Сети также появились кадры с места работ.