Еще более сотни кузбассовцев заразились COVID-19 за сутки

По информации на 11:00 четверга, 24 июня, диагноз "коронавирусная инфекция" в Кузбассе был поставлен 162 раза за минувшие сутки. Таким образом, с начала пандемии число заболевших в регионе достигло 39 131 человек. Власти рассказали, где проживают новые зараженные.

– Кемерово – 57, Юрга – 23, Новокузнецк – 18, Мыски – 14, Междуреченск – 7, Осинники – 7, Калтан – 6, Крапивинский МО – 5, Промышленновский МО – 5, Юргинский МО – 4, Анжеро-Судженск – 3,Кемеровский МО – 3, Киселевск – 2, Прокопьевск – 2, Белово – 1, Беловский МР – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Топкинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, – говорится в сообщении.

Также стало известно, что за последние сутки двое пациентов не смогли пережить встречу с коронавирусом. Общее число умерших от инфекции в Кемеровской области составляет 788. На текущий момент в больницах находятся 1 075 кузбассовцев, еще 3 850 — под наблюдением врачей.