Еще 6 человек скончались в Кемеровской области после заболевания COVID-19

Согласно данным властей, за минувшие сутки в регионе умерли еще 6 человек. Все они скончались после развития осложнений.

- У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической обструкивной болезни лёгких. Он проживал в Топкинском муниципальном округе.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке,- сообщили в правительственном Telegram-канале.

Общее количество зараженных также увеличилось. С начала пандемии наличие коронавируса подтвердилось у 47 661 граждан. Из них 44 730 уже покинули больницы по выздоровлению.