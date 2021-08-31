Еще 175 кузбассовцев заразились коронавирусом за день

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Власти опубликовали актуальные данные по суточной заболеваемости COVID-19 в шахтерском крае.

По сведениям на 31 августа, за минувшие 24 часа с китайским вирусом столкнулись еще 175 жителей Кемеровской области. Власти сообщили, где именно проживают новые зараженные.


Новокузнецк-35, Кемерово-28, Междуреченск-21, Белово-13, по 8-Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск, Осинники-7, по 6-Киселевск, Мыски и Новокузнецкий МР, по 5-Тайга, Таштагольский МР и Яшкинский МР, по 4-Анжеро-Судженск и Калтан, по 2-Краснобродский, Полысаево, Юрга, Гурьевский МР и Юргинский МО, по 1-Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО и Тяжинский МР.


Таким образом, общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 51 870 человек. Также стало известно о гибели четырех пациентов за сутки, которые лечились от коронавирусной инфекции. Покинули медучреждения еще 186 кузбассовцев. Сейчас получают лечение 1 668 жителей области, а под наблюдением остаются 10 064.

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