Еще 167 кузбассовцев заболели коронавирусом за день

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Власти рассказали о суточной заболеваемости COVID-19 в Кемеровской области.

По информации Центра ситуационного мониторинга на 9 сентября, 167 жителей шахтерского края получили диагноз "коронавирусная инфекция" за прошедшие сутки. Четверо жителей региона с данным заболеванием скончались. Новые зараженные проживают в следующих муниципалитетах Кузбасса:


Кемерово-30, Новокузнецк-25, Белово-20, Междуреченск-12, Анжеро-Судженск-11, Прокопьевск-10, Осинники-9, по 6-Юрга, Прокопьевский МО и Промышленновский МО, по 5-Калтан и Новокузнецкий МР, по 4-Мыски и Юргинский МО, по 3-Беловский МР и Гурьевский МР, по 2-Ижморский МР и Таштагольский МР, по 1-Киселевск, Краснобродский, Кемеровский МО и Яшкинский МР.


Общее число заражений с начала пандемии в Кемеровской области достигло 53 403. За минувшие 24 часа смогли справиться с вирусом и завершить терапию 185 человек. На текущий момент продолжают лечиться 1 519 жителей области, еще 9 087 остаются под контролем врачей.

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