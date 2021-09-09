Еще 167 кузбассовцев заболели коронавирусом за день

По информации Центра ситуационного мониторинга на 9 сентября, 167 жителей шахтерского края получили диагноз "коронавирусная инфекция" за прошедшие сутки. Четверо жителей региона с данным заболеванием скончались. Новые зараженные проживают в следующих муниципалитетах Кузбасса:

Кемерово-30, Новокузнецк-25, Белово-20, Междуреченск-12, Анжеро-Судженск-11, Прокопьевск-10, Осинники-9, по 6-Юрга, Прокопьевский МО и Промышленновский МО, по 5-Калтан и Новокузнецкий МР, по 4-Мыски и Юргинский МО, по 3-Беловский МР и Гурьевский МР, по 2-Ижморский МР и Таштагольский МР, по 1-Киселевск, Краснобродский, Кемеровский МО и Яшкинский МР.

Общее число заражений с начала пандемии в Кемеровской области достигло 53 403. За минувшие 24 часа смогли справиться с вирусом и завершить терапию 185 человек. На текущий момент продолжают лечиться 1 519 жителей области, еще 9 087 остаются под контролем врачей.