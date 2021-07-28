Эпидемиолог высказалась об экстренной вакцинации населения Кузбасса от COVID-19

По словам главного областного специалиста Минздрава Кузбасса, эпидемиолога Елены Брусиной, экстренная вакцинация жителей региона от коронавируса обусловлена тем, что распространение заболевания все еще носит пандемический характер. При таких обстоятельствах прививаться рекомендуется каждые шесть месяцев, причем как после прошлой вакцинации, так и после перенесенного COVID-19.

Специалист также подчеркнула, что в случае, если коронавирус станет эндемичным и ситуация стабилизируется, необходимость вакцинации населения может отпасть полностью или иммунизация будет осуществляться с определенной периодичностью. Все это зависит от того, как быстро в области будет сформирован коллективный иммунитет, заключила Брусина.

Напомним, ранее она также рассказала, о чем может говорить ситуация, когда у человека сохраняются антитела, по ПЦР-тест на коронавирус дает отрицательный результат.