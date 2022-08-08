В социальных сетях появилось видео, на которое попал момент демонтажа аварийной трубы котельной, расположенной в Междуреченске. Как рассказали в городской администрации, данное сооружение долгое время не использовалось и было в аварийном состоянии. Квалифицированные подрядчики провели ликвидацию объекта. На снятых специалистами кадрах видно, как труба плашмя падает на землю, поднимая клубы пыли. Пользователи Сети оценили данное зрелище.

‒ Эпично, ‒ отметили кузбассовцы.

Сотрудники мэрии подчеркнули, что после проведенного демонтажа районная котельная пройдет экспертизу промышленной безопасности, а уже потом возобновит подачу горячей воды в город. Рабочая труба на котельной осталась нетронутой.