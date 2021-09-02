Энергетики рассказали о начале отопительного сезона в Кузбассе

Подача тепла в жилища кузбассовцем может начаться уже 15 сентября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале регионального филиала Сибирской генерирующей компании. Однако, специалисты отмечают, что запуск отопления также напрямую будет зависеть и от погодных условий.

В сообщении со ссылкой на закон уточняется, что отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, следующего за пятидневным периодом пониженной среднесуточной температуры. Таковой же считается температура ниже +8 ºС.

- Решение о конкретных сроках принимают муниципальные органы власти. Однако оговорка "не позднее" дает возможность начать отопительный сезон и раньше, - подчеркивается в публикации компании.

Тем не менее, жильцы отдельного дома, приняв общее решение о необходимости запуска тепла раньше официального старта отопительного сезона, могут сделать это, составив протокол. Затем же его необходимо передать в управляющую компанию или же товарищество собственников жилья. Последние, в свою очередь, передадут соответствующую заявку в ресурсоснабжающую организацию.