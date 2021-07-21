Энергетики прокомментировали массовую вырубку берез в Кемерове

Рабочие частично вырубили растущие вдоль дороги на Октябрьском проспекте в Кемерове деревья для реконструкции городских теплосетей.

Однако, как отметили в Сибирской генерирующей компании, после завершения работ зеленая зона будет восстановлена: на местах уничтоженных берез появятся ростки новых растений.

– Финальный этап – озеленение территории молодыми березами, поскольку прежние деревья были высажены в охранной зоне теплотрассы и их пришлось убрать, – прокомментировали в ведомстве.

Стоит отметить, что в ходе работ участок теплотрассы на 260 метров, который ранее размещался над землей, будет скрыт в почву. Раскопки продолжатся до начала отопительного сезона. При этом на протяжении всего этого времени движение автомобилей по крайней правой полосе Октябрьского будет ограничено.