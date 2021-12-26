Энергетики ответят за загрязнение воздуха в кузбасском городе

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Правоохранители в Кемеровской области возбудили дела в отношении предприятия, которое не принимало меры по сокращению выбросов.

Проверка в Белове была выполнена после жалоб местных жителей на загрязненный воздух. Выяснилось, что ООО "Теплоэнергетик", использующее котельную, нарушает законодательство об охране воздуха и окружающей среды.

"Предприятием не были приняты меры, направленные на недопущение распространения угольной пыли при эксплуатации угольного склада допускались факты неосуществления производственного экологического контроля в установленные программой контроля сроки", – сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Руководитель предприятия получил представление об устранении нарушений. Возбуждены административные дела по ст. 8.1 КоАП РФ "Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов", ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Кроме того, правоохранители возбудили дело по ч. 1 статьи 6.3 КоАП РФ в отношении начальника участка предприятия.

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