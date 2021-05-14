Энергетики опубликовали новые даты отключения горячей воды в Кемерове

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Ежегодные гидравлические испытания начнутся в Кемерове 17 мая. Первые отключения горячего водоснабжения пройдут в Рудничном районе, о чем рассказали в Сибирской генерирующей компании.

Жители Рудничного района Кемерова столкнутся с отключением горячей воды 17 по 30 мая. Далее испытания тепловых сетей продолжатся с 3 по 16 июня в заискитимской части Центрального района и в домах вдоль Советского проспекта от улицы Соборной до проспекта Кузнецкого, в поселках Предзаводской, РТС и Южный Заводского района, в квартале ФПК и в Ленинском районе.


Следующий этап пройдет с 15 по 28 июня в Кировском районе. Он коснется улиц Черемховская, Аллейная, Попова, Александрова, Потемкина, Севастопольская, Матросова, Боготольская, Леонова, Тайгинская, Гурьевская, Инициативная (нечетная сторона с дома №1 по №47, четная сторона с дома №2 по №50а), Рекордная (нечетная сторона с дома №1 по №21, четная сторона с дома №2 по №16), Уральская (четная сторона с дома №2 по №4), Смоленская и 40 лет Октября, а также переулков Рекордный, Ушакова и Леонова.


С 12 по 25 июля испытания пройдут на участках Кировского, Заводского и Центрального районов, где еще не было отключений.

Да!
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