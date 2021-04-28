Энергетики назвали даты прекращения подачи горячей воды в Кемерове

Главный инженер теплосетевого предприятия СГК в городе Кемерово Сергей Виллуд в ходе прямого эфира на VSE42.Ru заявил, что графики гидравлических испытаний, которые запланированы на этот год, уже согласованы со стороны кемеровской администрации. Отмечается, что предстоящие работы будут проведены в три этапа, продолжительностью не более 14 дней.

По предварительным данным, первый этап гидравлических назначен на 17 мая. Под отключение попадет большая часть областного центра. Специалисты возобновят подачу воды уже 30 мая.

Что касается второго этапа, то энергетики приступят к работам 15 июня. Однако он охватит лишь часть Кировского района Кемерова и завершится 28 июня.

Этап завершения испытаний начнется 12 июля, а после горячая вода вернется в дома горожан 25 июля.