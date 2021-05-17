Энергетики начали отключать горячую воду в Кемерове

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Первый этап работ по плановому испытанию тепловых сетей в Кемерове начался сегодня, 17 мая. Энергетики приступили к отключению горячего водоснабжения.

С 17 мая началось временное выключение горячей воды в следующих участках города: Рудничный район, Ягуновский район, Пионер, а точнее улицы: Цимлянская, Терешковой, Ю. Смирнова, Институтская, Ногинская, Авроры, Серебряный бор, проспектах Кузбасский, Шахтеров, Сосновом бульваре и др.


Также речь идет о следующих кварталах 1-16 и школе № 46. С полным списком домов можно ознакомиться на предложенной карте.


Ранее редакции Avokado стало известно, что второй этап гидравлических испытаний в Кемерове пройдет с 3 по 16 июня. На это время горячей воды лишатся жители заискитимской части Центрального района и в домах вдоль Советского проспекта – от улицы Соборной до проспекта Кузнецкого, части Заводского.


Третий этап продлится с 15 по 28 июня, а четвертый – с 12 по 25 июля.

Да!
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