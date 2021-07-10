Энергетики изменили дату отключения горячей воды в двух районах Кемерова

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Начало очередного этапа проведения гидравлических испытаний в Кемерове перенесено на неделю, о чем сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Жители части Центрального и Заводского районов останутся без горячей воды на неделю позже. Так, ранее сообщалось, что в тех участках, где испытания еще не проводились, отключения пройдут с 12 по 25 июля. Теперь же объявлены новые сроки: 19 июля — 1 августа.


Относительно части Кировского района, где подача еще не приостанавливалась, отключение стартует уже в понедельник, 12 июля, и продлится до 25 июля. Испытания теплотрасс энергетики проводят ежегодно при подготовке к отопительному сезону.


Найти свой дом и узнать дату начала испытаний можно на представленной специалистами карте.

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