Энергетики изменили дату отключения горячей воды в двух районах Кемерова

Жители части Центрального и Заводского районов останутся без горячей воды на неделю позже. Так, ранее сообщалось, что в тех участках, где испытания еще не проводились, отключения пройдут с 12 по 25 июля. Теперь же объявлены новые сроки: 19 июля — 1 августа.

Относительно части Кировского района, где подача еще не приостанавливалась, отключение стартует уже в понедельник, 12 июля, и продлится до 25 июля. Испытания теплотрасс энергетики проводят ежегодно при подготовке к отопительному сезону.

Найти свой дом и узнать дату начала испытаний можно на представленной специалистами карте.