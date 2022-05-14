Элитный коттедж в Кемерове с кинозалом и СПА выставлен на продажу за 80 млн рублей

Согласно объявлению, трехэтажный коттедж площадью 500 м² расположен на участке в 16 "соток" в Лесной Поляне. По словам собственника, кроме дома там имеются крупный банно-бассейный комплекс с парилкой, выполненной из канадского кедра.

Владелец отмечает, что в коттедже есть пять комнат, а также расположен скрытый кинотеатр.

– Между первым и вторым этажом находиться зрительно спрятанный специально оборудованный кинозал с проектором и профессиональней акустикой ручной работы с использованием натуральных волос слона, дорогой кожаный диван с электрооттоманками каждого места, – следует из текста объявления.

Приобрести коттедж вдали от городской суеты столицы Кузбасса может любой желающий за 80 миллионов рублей.