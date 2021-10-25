На своей странице в социальных сетях известная телеведущая опубликовала несколько видео. В первую очередь Елена Малышева показала набережную реки Томь, на которую прибыла ранним утром. После она побывала в Областном перинатальном центре, где будет проходить съемка программы "Жить здорово!". По ее словам, речь пойдет о семье женщины, потерявшей в пожаре "Зимней вишни" двоих детей и сумевшей снова родить.

Помимо этого, Елена Малышева также побывала в Кардиологическом центре, где показала работу хирургов и современных технологий. Посетила Кировский район города, где жила и училась. Она показала свой дом, расположенный на улице Ушакова, 5, а также школу №19.