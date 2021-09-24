Елена Малышева поделилась собственным методом профилактики онкологии

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Уроженка Кемерова, врач, телеведущая Елена Малышева рассказала о способе, который использует для профилактики рака.

На своей странице в социальной сети известная телеведущая рассказала, что ежедневно принимает два препарата. Один, по ее словам, регулирует давление, а второй - снижает кислотность желудка. Последний при этом может использоваться для профилактики онкологии.


Елена Малышева пояснила, что изжога является по сути забросом желудочного сока в пищевод. Если игнорировать эту проблему, то в дальнейшем у человека может развиться рак пищевода. Чтобы избежать этого, необходимо снижать выработку соляной кислоты в желудке. По ее словам, для этих целей подойдут препараты - блокаторы протонной помпы.

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