Речь идет о гипертоническом кризе – тяжелом состоянии, вызванном резким скачком давления. По словам Малышевой, в таком случае человек может испытывать ряд характерных симптомов, например тошнота и рвота, несвязная речь, спутанность сознания, нарушение зрения, мушки перед глазами, изменение мимики, боли в сердце и одышка.

Если произошел гипертонический криз, то в первую очередь необходимо вызвать бригаду скорой помощи, открыть дверь, а затем лечь, советует Малышева на своей странице в социальных сетях.