Электроустановки кузбасской организации эксплуатировались с множеством нарушений

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Внеплановую проверку провели специалисты Ростехнадзора в отношении ОАО "КузбассЭлектро", зарегистрированной в городе Белово. В итоге эксперты выявили более 180 нарушений в работе организации.

Как сообщается в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора, проверка была организована в компании ОАО "КузбассЭлектро". Таким образом, специалистам удалось выявить в компании187 нарушений при эксплуатации электроустановок. Среди них выделяют: отсутствие диспетчерских наименований, знаков безопасности на подстанциях и опорах линии электропередачи. Также отмечается, что установлено было и присутствие неисправностей, их выявили в системе рабочего и аварийного освещения.


Помимо того, уточняется, что компания не всегда проводила расследование причин аварийных отключений. В установленные сроки не производилось техническое обслуживание и ремонт оборудования.


В итоге организации вручили предписание на устранение выявленных нарушений в определенный срок. Отмечается, что описанные выше проблемы стали причиной для возбуждения административного производства. Протоколы были составлены в отношении юридического лица и девяти должностных.

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