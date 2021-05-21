Электроустановки кузбасской организации эксплуатировались с множеством нарушений

Как сообщается в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора, проверка была организована в компании ОАО "КузбассЭлектро". Таким образом, специалистам удалось выявить в компании187 нарушений при эксплуатации электроустановок. Среди них выделяют: отсутствие диспетчерских наименований, знаков безопасности на подстанциях и опорах линии электропередачи. Также отмечается, что установлено было и присутствие неисправностей, их выявили в системе рабочего и аварийного освещения.

Помимо того, уточняется, что компания не всегда проводила расследование причин аварийных отключений. В установленные сроки не производилось техническое обслуживание и ремонт оборудования.

В итоге организации вручили предписание на устранение выявленных нарушений в определенный срок. Отмечается, что описанные выше проблемы стали причиной для возбуждения административного производства. Протоколы были составлены в отношении юридического лица и девяти должностных.