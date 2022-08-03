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Электротранспорт в Новокузнецке будет ездить по-новому

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В южной столице Кузбасса схема движения электротранспорта будет изменена на три месяца. Отмечается, что перемены обусловлены проведением капитального ремонта трамвайных путей.

По данным специалистов управления по транспорту Новокузнецка, в предстоящий четверг, 4 августа, трамваи не будут ездить в центр из Кузнецкого и Орджоникидзевского районов, поскольку капремонт состоится сразу на трех участках верхнего строения пути: "Левый берег" (подъем на Кузнецкий мост), "переезд улица Ленина — улица Конева", "улица Ленина" (ЛВЗ — стадион "Регби").


Рабочие намерены полностью заменить на ул. Ленина верхнее строение пути, контактную сеть, а также установить на обозначенной территории новые бордюры и остановочные платформы. При этом все задачи будут выполняться в несколько этапов:

  • 1 этап — улица Петракова — стадион Регби;
  • 2 этап — улица Петракова — улица Метелкина;
  • 3 этап — ул. Метелкина — Дворец Алюминщиков;
  • 4 этап — Дворец Алюминщиков — ЛВЗ.

Срок выполнения работ — 90 суток, деньги на эти цели выделены из федерального бюджета, в рамках реализации проекта "Чистый воздух".


На время капремонта весь электротранспорт перейдет на временные схемам движения: трамвай № 2 поедет от Транспортной до КМК, вагон № 6 пойдет кольцом в направлении Органика — Ферросплавный завод, № 8 кольцом в направлении Ферросплавный завод — Органика, № 9 проследует от Байдаевской до стадиона "Регби". Трамвайный маршрут № 5 и вовсе окажется закрыт.


Троллейбус № 1* будет курсировать по проспекту Октябрьскому, затем по улице Дружбы, Ленина, Обнорского до остановки "Завод Ферросплавов" и далее в обратном порядке, а потом поедет по привычному маршруту в Заводской район.

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