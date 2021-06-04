Электросамакаты получат правовой статус в России

0
Фото:  

Правовой статус средств индивидуальной мобильности будет урегулирован в РФ. Соответствующий правительственный проект готовят специалисты минтранса. Об этом пишут ТАСС.

Известно о решение властей стало из ответа пресс-центра МВД России журналистам на вопрос об обсуждении предложения Совета по правам человека (СПЧ) о введении правил эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров. В ведомстве пояснили, что для его обсуждения еще рано, поскольку к текущему моменту указанные средства передвижения не обладают точным правовым статусом.


В полиции также уточнили, что сейчас вопрос о статусе средств индивидуальной мобильности решается сотрудниками Министерство транспорта России.


В стране с наступлением теплой погоды было увеличено количество аварий с участием электромсамокатов, включая и те средства, которые были взяты в аренду. Среди пострадавших в инциденте были и дети. Комиссия СПЧ после аварии, произошедшей 2 июня, предложила ввести некоторые ограничения, связанные с использованием электрических средств передвижения. Так, предлагается ввести установить границы скоростного режима указанного транспорта, оснастить его номерами и сформировать отдельную главу о передвижении на средствах индивидуальной мобильности в ПДД.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25761

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined