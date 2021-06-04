Электросамакаты получат правовой статус в России

Известно о решение властей стало из ответа пресс-центра МВД России журналистам на вопрос об обсуждении предложения Совета по правам человека (СПЧ) о введении правил эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров. В ведомстве пояснили, что для его обсуждения еще рано, поскольку к текущему моменту указанные средства передвижения не обладают точным правовым статусом.

В полиции также уточнили, что сейчас вопрос о статусе средств индивидуальной мобильности решается сотрудниками Министерство транспорта России.

В стране с наступлением теплой погоды было увеличено количество аварий с участием электромсамокатов, включая и те средства, которые были взяты в аренду. Среди пострадавших в инциденте были и дети. Комиссия СПЧ после аварии, произошедшей 2 июня, предложила ввести некоторые ограничения, связанные с использованием электрических средств передвижения. Так, предлагается ввести установить границы скоростного режима указанного транспорта, оснастить его номерами и сформировать отдельную главу о передвижении на средствах индивидуальной мобильности в ПДД.