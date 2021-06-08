Электропоезда в Новокузнецке будут останавливаться на новых местах

Администрация южной столицы Кузбасса накануне провела встречу с представителями "Кузбасс-Пригород" и начальником Новокузнецкого участка, в ходе которой они обсудили предложение новых маршрутов от граждан.

Так, во время беседы участники подняли вопросы развития пересадочного узла на Советской площади, а также создания остановок электропоезда в Центральном районе на Левом берегу (у торговых центров "Лента" и "Леруа Мерлен") и на пересечении Транспортной – Октябрьский. Кроме того, стал актуален запуск нового направления Осинники – ЗСМК, или Осинники – разъезд Абагуровский.

– Железнодорожники уже начали проработку данных предложений. Остановка электропоезда, которая будет обустроена у ТЦ, станет пересадочным узлом. Удобная платформа для посадки и высадки пассажиров послужит местом для стыковки с автобусными маршрутами, – заявил губернатор области Сергей Кузнецов в Instagram-аккаунте.

Граждане южной столицы шахтерского края добавили, что желали бы видеть дополнительную платформу на Ярославской в Запсибе.