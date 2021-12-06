Электропоезд в Кузбассе насмерть сбил 72-летнего мужчину

0
Фото:  

Правоохранители Кемеровской области сообщили о гибели пенсионера, который не успел уйти с рельсов перед приближающимся железнодорожным транспортом.

Инцидент произошел на остановочной платформе 28 километр на перегоне станций Полосухино - Новокузнецк-Северный. Житель поселка Чистогорский, 72-летний мужчина, переходил железнодорожные пути по нерегулируемому переходу перед приближающимся поездом. Машинист, заметив на рельсах пешехода, применил экстренное торможение, однако пенсионеру не удалось отойти на безопасное расстояние. В результате этого мужчина был травмирован выступающими элементами вагона. Несмотря на усилия врачей пожилой кузбассовец скончался от многочисленных травм.


Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и причины, по которым пешеход пренебрег правилами безопасности, сообщают в пресс-службе Новокузнецкого ЛО МВД России.


Полицейские напоминают, что железнодорожные пути следует переходить только по установленным местам и убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Железная дорога является объектом повышенной опасности.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31632

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined