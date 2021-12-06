Электропоезд в Кузбассе насмерть сбил 72-летнего мужчину

Инцидент произошел на остановочной платформе 28 километр на перегоне станций Полосухино - Новокузнецк-Северный. Житель поселка Чистогорский, 72-летний мужчина, переходил железнодорожные пути по нерегулируемому переходу перед приближающимся поездом. Машинист, заметив на рельсах пешехода, применил экстренное торможение, однако пенсионеру не удалось отойти на безопасное расстояние. В результате этого мужчина был травмирован выступающими элементами вагона. Несмотря на усилия врачей пожилой кузбассовец скончался от многочисленных травм.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и причины, по которым пешеход пренебрег правилами безопасности, сообщают в пресс-службе Новокузнецкого ЛО МВД России.

Полицейские напоминают, что железнодорожные пути следует переходить только по установленным местам и убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Железная дорога является объектом повышенной опасности.