Электроэнергия исчезнет из домов жителей кузбасского города

Сегодня в пятницу, 15 апреля, энергетики запланировали массовое отключение света у прокопчан. По данным специалистов, подобные меры будут приняты из-за необходимости проведения плановых ремонтных работ на сети.
Обесточены окажутся пользователи, проживающие по адресам:
- с 09:00 до 11:00 - ул. Волгоградская, 4,2-33; ул. Никитинская, 2-8; ул. Клиническая, 1, 3;
- с 09:00 до 15:00 - ул. Скворцова, 1-27; пер. Скворцова, 8,1-4; ул. Азина, 1-28; ул. Геологическая, 52-84,84/А; ул. Загородная, 1-6; ул. Индивидуальная, 1-23; ул. Победы, 3; ул. Революции, 69-98;
- с 09:00 до 16:00 - ул. 2-я Курчатова, 18/А-48/А; ул. Курчатова, 1-55; ул. Шумавцова, 1-51;
- пер. Базистый, 1-69; пер. Вятский, 1/А-10/А,13,14,15; ул. Осипенко, 5-25; ул. Киселевская, 2-80,80/А,80/Б; ул. 2-я Чумышская, 1-77; ул. Согласия, 14-22; ул. Чумышская, 1-71; пер. Русанова, 2/А,1-17; ул. Русанова, 4-57; ул. Кирзаводская, 45,46,47,4-72; ул. Крайняя, 2-59; ул. Перекатная, 1-57;
- ул. Горьковская, 36-58; ул. Ижевская, 44-63; пер. Ижевский, 2-10; ул. Кольчугинская, 49-57; ул. Краснознаменная, 21-31; ул. Мурманская, 30-60; ул. Передовая, 1-10; ул. Рязанская, 11-22;
- с 13:00 до 16:00 - ул. Пензенская, 3,4; ул. Образцовая, 3,5.
Информация составлена по сообщению диспетчера Энергосети в Прокопьевске, пишет "Прокопьевск.ру".
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