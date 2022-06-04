Электроэнергия исчезнет из домов некоторых кузбассовцев

В первый день рабочей недели в понедельник, 6 июня, у части прокопчан не будет электроэнергии. Специалисты назвали адреса, которые затронет отключение:

с 09:00 до 11:00 - ул. 2-я Ангарская, 27-36; ул. Ангарская, 26-39; ул. Балашовская, 1-45; ул. Боткина, 1-34; ул. О.Дундича, 13-18;

с 09:00 до 12:00 - ул. Кирпичная, 3,5,2-6; ул. 2 Кирпичная, 5,7,7/А,9-30; пр. Шахтеров, 51,53,55; пер. Болотный, 2-67; ул.Соловьевка, 1,2; ул. Никитинская, 1; ул. Гранитная, 75-99; ул. Международная, 2,3,4,5,6,8; ул. Союзная, 3,5,7,9.

Отмечается, что обесточивание произойдет в связи с выполнением плановых ремонтных работ. Об этом пишет "Прокопьевск.ру".