Электрички перестанут курсировать по двум маршрутам в Кузбассе

Из сообщения АО «Кузбасс-пригород» стало известно, что в связи с изменениями, внесенными в заказ правительства Кузбасса на перевозку пассажиров в пригородном сообщении, в Новокузнецке исчезнут два маршрута: №6050 и 6049. Первый – едет из Новокузнецка в Малиновку (отправление в 10:30, прибытие в 11:55), второй – наоборот – из Малиновки в Новокузнецк.

Корректировки маршрутов вступят в силу уже с 17 мая.

В этой связи пассажиров призывают учитывать указанные изменения при планировании своих поездок.