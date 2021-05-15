Электрички перестанут курсировать по двум маршрутам в Кузбассе

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Два пригородных поезда перестанут ходить в Кемеровской области. Подвижные составы пока еще продолжают ходить на юге региона.

Из сообщения АО «Кузбасс-пригород» стало известно, что в связи с изменениями, внесенными в заказ правительства Кузбасса на перевозку пассажиров в пригородном сообщении, в Новокузнецке исчезнут два маршрута: №6050 и 6049. Первый – едет из Новокузнецка в Малиновку (отправление в 10:30, прибытие в 11:55), второй – наоборот – из Малиновки в Новокузнецк.


Корректировки маршрутов вступят в силу уже с 17 мая.

В этой связи пассажиров призывают учитывать указанные изменения при планировании своих поездок.

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