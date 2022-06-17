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Электричество в очередной раз пропадет из домов жителей кузбасского города

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Сегодня в одном из городов Кузбасса вновь запланировано масштабное отключение света.

В Прокопьевске сегодня в пятницу, 17 июня, у некоторых граждан на несколько часов исчезнет свет. О массовом обесточивании сообщили специалисты местной Энергосети, передает "Прокопьевск.ру".

  • с 08:30 до 13:00 - ул. Азовская, 11/А,12/1,12/2,12/3,1-11; пер. Азовский, 3-15; ул. Бежецкая, 1-38; ул. Профсоюзная, 1-14; ул. Тогучинская, 1-26; пер. Тогучинский, 2-22; ул. Яшкинская, 2-30;
  • с 09:00 до 12:00 - ул. Крымская, 1-25; ул. Кузнецкая, 1-24; пер. Кузнецкий, 1-13; ул. Локомотивная, 8-13,13А; ул. Майская, 2-38; ул. Радищева, 9,11,12,14;
  • с 13:00 до 15:00 - пер. Городской, 16,1-30; ул. Городская, 2-24; ул. Горная, 36-51.

Отмечается, что это произойдет в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Да!
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