Электричество в очередной раз пропадет из домов жителей кузбасского города

В Прокопьевске сегодня в пятницу, 17 июня, у некоторых граждан на несколько часов исчезнет свет. О массовом обесточивании сообщили специалисты местной Энергосети, передает "Прокопьевск.ру".

с 08:30 до 13:00 - ул. Азовская, 11/А,12/1,12/2,12/3,1-11; пер. Азовский, 3-15; ул. Бежецкая, 1-38; ул. Профсоюзная, 1-14; ул. Тогучинская, 1-26; пер. Тогучинский, 2-22; ул. Яшкинская, 2-30;

с 09:00 до 12:00 - ул. Крымская, 1-25; ул. Кузнецкая, 1-24; пер. Кузнецкий, 1-13; ул. Локомотивная, 8-13,13А; ул. Майская, 2-38; ул. Радищева, 9,11,12,14;

с 13:00 до 15:00 - пер. Городской, 16,1-30; ул. Городская, 2-24; ул. Горная, 36-51.

Отмечается, что это произойдет в связи с проведением плановых ремонтных работ.