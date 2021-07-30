Электричество пропало в микрорайоне Кемерова

Утром в пятницу, 30 июля, аварийное отключение электричества произошло в микрорайоне №62 в Ленинском районе города Кемерово. В результате без света остались владельцы квартир в 13 многоэтажных домах.

В настоящий момент специалисты предварительно озвучили причину произошедшего: на линии электросетей произошел порыв. Электрики уже устанавливают точное место аварии, передает VSE42.Ru.

Представители КГЭС отметили, что для устранения последствий ЧП потребуется не много времени, однако, чтобы преступить к починке, необходимо выявить участок, на котором случился порыв. Как долго продлиться процедура поисков, не уточняется.