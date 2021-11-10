Электричество пропадет в нескольких населенных пунктах Кузбасса

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Отключение света произойдет сразу в нескольких населенных пунктах Кемеровской области в среду в течении дня.

Электричество пропадет у жителей некоторых кузбасских сел уже сегодня в среду, 10 ноября. Правда отключение света продлится не долго и в целом займет не более одного часа. Речь идет о домах, расположенных в черте поселка Калининский, а также сел Мальковка и Раздольное в Мариинском районе региона.


Также подача света прервется в 14:00 и возобновится примерно в 15:00. Отключение коснется Калининского, а также улицы Антибесской и переулка Антибесского в Мариинске, подробности рассказали представители местной администрации.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане пожаловались на опасную для детей "темную" улицу.

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