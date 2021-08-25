Электричество пропадет у части прокопчан

В среду, 25 августа, в Прокопьевске у некоторых потребителей электроэнергии пропадет свет. Отмечается, что это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.
Аварийное отключение электроэнергии произойдет по следующим адресам:
- С 09:00 до 12:00 - ул.2-я Каменогорская, 6-38; ул.Каменогорская, 15-55; ул.Орджоникидзе, 63; ул.Прохладная, 13-22; ул.Щербаковская, 11-58;
- С 09:00 до 16:00 - ул.2-я Брянская, 1-19; ул.Брянская, 1-72; ул.Окружная, 10-22; ул.Суворова, 3-93; ул.Элеваторная, 7-112; ул.Новая, 1-21; пер.Новый, 1-10; ул.Рижская, 3-17; ул.З.Космодемьянской, 9-31; ул.Искитимская, 1-18; ул.Коммунистическая, 2-12; ул.Александровская, 1-19; ул.Житомирская, 3-54; пер.Житомирский, 3-16; ул.Запорожская, 1-14; ул.З.Космодемьянской, 2-56; ул.Минусинская, 2-11; ул.Новая, 10-41; ул.Щорса, 1-29;
- ул.Володарского, 15,24; ул.Розы Люксембург, 4; ул.Кооперативная, 2-17; ул.Техническая, 1-18; ул.2-я Техническая, 3-47; ул.3-я Техническая, 1-14; ул.Вахрушева, 1-43; ул.Маркшейдерская, 8-31; ул.Болотная, 8-55; ул.Калинина, 8-34; ул.Коммунальная, 6-28; ул.Соловьевка, 3;
- С 13:00 до 16:00 - ул.2-я Чапаева, 22-31; ул.Одесская, 12-38; ул.Чапаева, 14-32; ул.Щербаковская, 39-62;
- С 13:00 до 16:30 - пр.Строителей, 89,91;
- С 13:00 до 17:00 - Сектор КУО пер.Второй, 66; Сектор КУО пер.Первый, 68; Сектор КУО ул.Пятая, 41-71; Сектор КУО ул.Седьмая, 125; Сектор КУО пер.Третий, 60,61,62; Сектор КУО ул.Шестая, 87,88,107,108; Сектор НПО ПГУ ул.Первая, 69; Сектор НПО ПГУ ул.Седьмая, 119-143; Сектор НПО ПГУ ул.Четвертая, 5-36; Сектор НПО ПГУ ул.Шестая, 85-106; Сектор НПО ПГУ ул.Пятая, 45-77; Советский сектор-2 ул.Седьмая, 116,138,145; Советский сектор-2 ул.Восьмая, 146-157; Советский сектор-2 пер.Восьмой, 162,167; Советский сектор-2 пер.Седьмой, 170-178; Советский сектор-2 пер.Шестой, 183-191; Советский сектор-2 пер.Пятый, 194.
Информация предоставлена диспетчером Энергосети в Прокопьевске.
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