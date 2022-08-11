Электричество на время исчезнет из домов жителей кузбасского города

Сегодня, 11 августа, жители Прокопьевска лишатся электроэнергии. Сообщается, что это связано с необходимостью проведения ремонтных работ. Список адресов выглядит так:
- с 11:00 до 14:00 - ул.Азовская, 11/А,12/1,12/2,12/3,1-11; пер.Азовский, 3-15; ул.Профсоюзная, 1-14; ул.Тогучинская, 1-26; пер.Тогучинский, 2-22; ул.Яшкинская, 2-30; ул.Бежецкая, 1-38;
- с 03:00 до 16:30 - ул. 2-я Карьерная, 1-34.;
- с 09:00 до 11:00 - ул. 2-я Бакинская, 24-40; ул. Бакинская, 49-59,61,63,65,67,69,71-96; ул. Краснодонская, 13,15,17,19,26-38; ул. Товарищеская, 1-8; ул.Урожайная, 28-36; ул. Фестивальная, 12-16.
Данные были составлены по сообщению диспетчера Энергосети, передает сайт "Прокопьевск.ру".
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