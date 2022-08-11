Электричество на время исчезнет из домов жителей кузбасского города

0
Фото:  

Часть потребителей в одном из городов Кузбасса временно останутся без света. Названы адреса, по которым будет произведено отключение.

Сегодня, 11 августа, жители Прокопьевска лишатся электроэнергии. Сообщается, что это связано с необходимостью проведения ремонтных работ. Список адресов выглядит так:

  • с 11:00 до 14:00 - ул.Азовская, 11/А,12/1,12/2,12/3,1-11; пер.Азовский, 3-15; ул.Профсоюзная, 1-14; ул.Тогучинская, 1-26; пер.Тогучинский, 2-22; ул.Яшкинская, 2-30; ул.Бежецкая, 1-38;
  • с 03:00 до 16:30 - ул. 2-я Карьерная, 1-34.;
  • с 09:00 до 11:00 - ул. 2-я Бакинская, 24-40; ул. Бакинская, 49-59,61,63,65,67,69,71-96; ул. Краснодонская, 13,15,17,19,26-38; ул. Товарищеская, 1-8; ул.Урожайная, 28-36; ул. Фестивальная, 12-16.

Данные были составлены по сообщению диспетчера Энергосети, передает сайт "Прокопьевск.ру".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39096

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined